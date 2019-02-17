شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مرعب في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد مع تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

أضواء عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب ستامفورد بريدج بالتحديد في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية , حيث يحتضن قمة الدوري الإنجليزي , حين يستضيف تشيلسي غريمه التقليدي مانشستر يونايتد, في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي

وتأتي المباراة ذو أهمية كبيرة للفريقين, حيث يرغب أصحاب الأرض في مواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير على فريق مالمو السويدي في الدوري الأوروبي, في محاولة من البلوز لعودة الاتزان للفريق, بعد الخسارة المذلة في الجولة السابقة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على يد مانشستر سيتي بنصف دستة أهداف.

على الجانب الآخر تسعى كتيبة النرويجي جونار سولشاير, في تحقيق فوز معنوي على تشيلسي, يزيل أثار هزيمة الأسبوع الماضي أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان, في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا, والتي أقيمت على ملعب الأولد ترافورد, وخسرها اليونايتد بهدفين نظيفين.

وتحمل مباراة الغد بين الفريقين الرقم 8 في تاريخ لقاءاتهم في كأس الاتحاد الإنجليزي, وتفوق الفريق اللندني على الشياطين الحمر في أربع لقاءات وحسمت نتيجة التعادل مباراتين, وحقق اليونايتد فوز وحيد, ونرصد لكم من خلال التقرير التالي, أرقام وإحصائيات تاريخ المواجهات فيما بينهم في البطولة.

بداية حمراء

احتضن الاولد ترافورد اللقاء الأول بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في السابع من مارس لعام 1999, وانتهى بالتعادل السلبي لتعاد المباراة على ملعب ستامفورد بريدج ويحقق اليونايتد الفوز بهدفين, ليتأهل لنصف النهائي البطولة لمواجهة أرسنال ليتخطى الفريق اللندني في المباراة المعادة بعد التعادل في اللقاء الأول, ليصطدم بـ نيوكاسل يونايتد ويحقق اللقب بعد الفوز بهدفين نظيفين.

البلوز يثأر

بعد ثماني أعوام من مواجهة الفريقين لبعضهما, يعود مانشستر يونايتد ليقع في مواجهة تشيلسي في نهائي البطولة, حين استضاف ملعب ستامفورد بريدج المباراة في التاسع عشر من مايو من العان الميلادي 2007, ويقود الفيل الإيفواري ديديه دروجبا أصحاب الزي الأزرق للتتويج بالكأس الأولى على حساب الشياطين الحمر في الوقت القاتل من المباراة.

مواجهة جديدة بعد سبع أعوام

التقى الفريقان مجدداً في العاشر من مارس لعام 2013 على ملعب ستامفورد بريدج وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2, أحرز لليونايتد تشيرشاريتو وواين روني, فيما سجل للبلوز أدين هازارد وراميريز, لتعاد المباراة مرة أخرى طبقاً للوائح الاتحاد الإنجليزي ويستضيف الأولد ترافورد جديدة, تنتهي بفوز تشيلسي بهدف نظيف بعد تسجيل مدافع الأحمر فيليب جونز لهدف بالخطأ في مرماه.

تشيلسي يواصل تفوقه

أنتظر عشاق قطبي الكرة الإنجليزية أربعة أعوام أخرى, حين اجتمع الفريقين مرة أخرى في الثالث عشر من مارس لعام 2017, في ربع نهائي البطولة على ملعب ستامفورد بريدج, ليواصل تشيلسي تفوقه على مانشستر يونايتد, بهدف نظيف عن طريق أقدام الفرنسي المتوهج نغولو كانتي.

لا جديد في ويمبلي

لم ننتظر أكثر من عام حتى نشاهد لقاء جديد يجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد, ولكن هذه المرة يحتضن ملعب ويمبلي العظيم المباراة, حيث تقابل الفريقين في نهائي البطولة, ليقود البلجيكي أدين هازارد البلوز للقب الثاني من كأس الاتحاد الإنجليزي, بعد تنفيذه الرائع لركلة الجزاء معلناً عن الهدف الأغلى له في الموسم في شباك المخضرم الإسباني دافيد دي خيا.