شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: استاد السلام جاهزا لإقامة مباريات الأهلي المصري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - سيرسل اتحاد الكرة، خلال الساعات المقبلة، خطاب رسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، بشأن تحديد ملعب مبارياته المُقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد قد قرر تغيير مواعيد عدد من مباريات الدوري الممتاز المقبلة، وكأس مصر؛ لانشغال عدد من الملاعب بعمليات الصيانة استعدادًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، وفقا لموقع "بطولات".

وسيتضمن خطاب اتحاد الكرة، أن استاد السلام سيكون جاهزا ومتاحا للنادي الأهلي للعب مبارياته عليه.

ويواجه الأهلي فريق الداخلية، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشربن من مسابقة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن استاد السلام قد تم استبعاده من الملاعب التي ستشهد إقامة مباريات كأس الأمم الأفريقية، التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بحضور 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة.