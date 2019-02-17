شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو في مفاجئ يسقط في فخ جنوا والان مع التفاصيل

الخليج 365- : فاز اليوم الموافق 17-2-2019 نادى جنوا الايطالي بقيادة تشيزارى برانديلي علي نظيرة نادى لاتسيو الايطالي بقيادة سيمونى انزاغي بهدفين مقابل هدف في اطار الجولة 24 من مسابقة الدوى الايطالي الممتاز في المباراة التى جمعتهم علي ستاد لويجى فيراريس .

افتتح بادلج أول الأهداف لنادى لاتسيو في الدقيقة 44 من اسيست لنجم الفريق امبولي بعد استحواذ لاتسيو و اضاع لاتسيو العديد من الهجمات الخطيرة طوال الشوط الأول حيث كان الاستحواذ 56% للاتسيو مقابل 44% لجنوا و حاول فريق جنوا العودة لكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثانى بهجوم قوى من جنوا رغبة في احراز هدف التعادل و العودة للقاء و بالفعل استطاع انتونيو سانابريا احراز هدف التعادل في الدقيقة 75 من مهارة فردية و قبل نهاية المباراة بدقيقة استاع دومينيكو كريشيتو احراز الهدف القاتل لجنوا ليفوز جنوا بهدفين مقبل هدف وحيد.

و بهذا الفوز الكبير رفع نادى جنوا رصيده الي 28 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين فقط عن ساسوولو في المركز الحادى عشر برصيد 30 نقة بينما استمر نادى لاتسيو في المركز الالسابع برصيد 38 بنفس عدد نقاط اتالانتا في المركز السادس و يبتعد عن المربع الذهبي و ميلان برصيد 42 نقطة في المركز الرابع .