شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة انبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل

الخليج 365- أصدرت لجنة القيم داخل الاتحاد المصري لكرة القدم, قرار بمنع رئيس نادي الزمالك للمباريات التي تخضع لتنظيم الاتحاد لمدة 3 شهور قادمة, إلى جانب تغريمه مبلغ مالي مقدر بـ 100 ألف جنيه مصري, بعد الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي تجاهه.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب, بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الخامس عشر من شهر يناير الماضي, ضد رئيس نادي الزمالك, لما بدر منه في تجاوزات تجاه مجلس إدارته ولاعبيه عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وصرح رئيس لجنة القيم والأخلاق, محمد عبده صالح عبر شاشة قناة اون سبورت, ان اللجنة دعت رئيس الزمالك للمثول امامها للاستماع إلى شكوى النادي الأهلي تجاه والدفاع عن نفسه, لكنه امتنع عن الحضور, وقرار منعه لا يمس حصانته البرلمانية بأي شكل من الأشكال.

ويلتقي بعد قليل نادي الزمالك وفريق, انبي على ملعب إستاد بتروسبورت في التجمع الخامس, ضمن إطار أحداث الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز, وتنقل المباراة حصرياً عبر قناة اون سبورت, بصوت المعلق حاتم بطيشة.