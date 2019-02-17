انت الان تتابع مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام إنبي.. ظهور زيزو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته أمام إنبي المقرر انطلاقها في السادسة مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة غياب مصطفى فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة القادمة للخضوع لفحص طبي من أجل تشخيص الإصابة التي يعاني منها في الركبة والتي تسببت في غيابه عن مباريات الفريق في الفترة الماضية.
وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" في الدفاع: عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في الوسط: طارق حامد - فرجان ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" خالد بو طيب - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد سيد "زيزو" بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد - محمد حسن
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
في الدفاع: عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
في الوسط: طارق حامد - فرجان ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما"
خالد بو طيب - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد سيد "زيزو"
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد - محمد حسن - محمود حمدي "الونش" - أحمد مدبولي - أيمن حفني - عمر السعيد - حميد أحداد.
كان الجهاز الفني للزمالك قد قرر استبعاد إبراهيم حسن من قائمة المباراة بسبب الإصابة، كما يغيب حازم إمام للإيقاف ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر ومحمود عبد العزيز لأسباب فنية.
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