الامارات | سرقة منزل لاعب برشلونة أثناء مباراة "البلوغرانا"

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل لاعب برشلونة أثناء مباراة "البلوغرانا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير صحافية إسبانية أن منزل لاعب نادي برشلونة، الغاني كيفن برنس بواتينغ، تعرض للسرقة، خلال تواجده مع فريقه لخوض لقاء بلد الوليد في الجولة 24 من الدوري الإسباني، والذي أقيم أمس السبت في كامب نو.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن اللاعب تعرض لسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 300 ألف يورو، بالإضافة إلى مبلغ من المال من منزله في مدينة برشلونة.
واستغل اللصوص تواجد اللاعب في مباراة فريقه التي فاز بها البرسا 1-0، من أجل سرقة منزله، إذ شارك بواتينغ في المباراة بديلاً في الدقيقة 60.
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