شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من إدارة الزمالك على قرار إيقاف رئيسه: «ظالم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساد الغضب مجلس إدارة نادى الزمالك اعتراضًا على قرار لجنة القيم باتحاد الكرة، التى قررت إيقاف رئيس النادى 3 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه، بناء على شكوى النادى الأهلى.
واحتج المجلس على القرار ووصفه بـ«الظالم»، ويرى رئيس الزمالك أن القرار والعدم سواء، لأن اللجنة التي اتخذت العقوبة، تناست أنه لا يمكن استدعائؤه للتحقيق قبل الحصول على إذن من مجلس النواب لتمتعه بحصانة إجرائية، وفقًا للمادة 360 من القانون رقم 1 لسنة 2016.
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