رسميا.. لجنة القيم تعاقب رئيس الزمالك بعد شكوى الأهلي

قررت لجنة القيم باتحاد الكرة معاقبة رئيس نادي الزمالك بعد الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي.

وعاقبت اللجنة رئيس الزمالك بمنعه من حضور المباريات 3 أشهر، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه.

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