شكرا لقرائتكم الأهلى يحفز لاعبيه أفريقيًا بزيادة الـ"بوكت ماني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مسئولو الأهلي تعديل قيمة المكافآت و"البوكت ماني" في بطولة دوري ابطال افريقيا لتحفيز اللاعبين للفوز بالنسخة الحالية بعد خسارة أخر بطولتين بالمباراة النهائية.

وتنص اللائحة الحالية علي حصول كل لاعب علي مكافأة قدرها 200 دولار في حالة التعادل، و300 دولار في حالة الفوز خلال الدور التمهيدي ، و400 دولار حال التأهل لدور الـ16 و800 دولار حال التأهل لدور الثمانية و1600 دولار حال التأهل لنصف النهائي و3000 دولار حال الفوز في المباراة النهائية.

كما يناقش مسئولو الأهلي رفع قيمة البوكت ماني، حيث يحصل اعضاء الجهاز الفني علي ٨٥ دولار يوميا في الرحلات خارج مصر، ويحصل كل لاعب علي 75 دولار، فيما يحصل كل عامل علي 65 دولار.