برشلونة يدرج اسم أومتيتي في تشكيلة لقاء ليون الأوروبي

اسماء السيد - أدرج فريق برشلونة الإسباني اسم قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي الغائب منذ أشهر بسبب آلام في الركبة، ضمن التشكيلة التي تستعد لخوض مباراة ضد مضيفه ليون الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل.

ويحل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني ومتصدر الترتيب حاليا، ضيفا على الفريق الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي الثلاثاء، وهو أدرج في التشكيلة التي أعلنها الأحد، المدافع الدولي الغائب عن صفوفه منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر للتعافي من آلام مزمنة في الركبة اليسى يعاني منها.

وانتقل أومتيتي (25 عاما) الى قطر لعلاج ركبته في كانون الأول/ديسمبر، قبل أن يعود الى برشلونة لاستكمال المراحل العلاجية التي تهدف الى تفادي خضوعه لعملية جراحية. وأعلن النادي الكاتالوني في نهاية كانون الثاني/يناير أن أومتيتي عاود التدريب بشكل منفرد.

وستشكل عودة المدافع السابق لليون دفعة قوية لبرشلونة في هذه الفترة التي يخوض فيها مباريات مهمة، اذ يستعد بعد اللقاء مع ليون، للحلول ضيفا على إشبيلية في الدوري الإسباني في 23 شباط/فبراير، قبل لقاءي "كلاسيكو" ضد غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، الأول في إياب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا (27 شباط/فبراير)، والثاني ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين لليغا (الثاني من آذار/مارس).