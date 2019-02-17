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مستند..ننشر حيثيات لجنة القيم فى إيقاف رئيس الزمالك 3 أشهر وغرامة الـ100 ألف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل " الخليج 365" على المستندات الخاصة بلجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح والتى أصدرت قرارات ضد رئيس نادي الزمالك بناء على هذه الحيثيات.

قررت لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده، تغريم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، 100 ألف جنيه ومنعه من حضور أى أحداث رياضية تابعة للاتحاد لمدة 3 شهور مقبلة .

وجاء قرار لجنة القيم باتحاد الكرة بناءا على الشكوى المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك والذى اتهموه فيها بالسب و القذف ضدهم وتقديم مذكرات و مقاطع فيديو خاصة بهذه الأحداث.

وسبق وقامت لجنة القيم بالجبلاية بمشاهدة مقاطع الفيديو المقدمة من النادى الأهلى و الاستماع لأقوال المستشار القانوني للقلعة الحمراء وكان هناك جلسة يوم 10 فبراير الجاري لرئيس الزمالك ولم يحضر وبالتالى تم إصدار القرار عقب جلسة اللجنة اليوم.

 

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