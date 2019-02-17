صراع ثلاثي على قلبي دفاع الأهلى ولاسارتي يضع برنامج خاص لربيعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي فى حيرة لذيذة للمفاضلة بين الثلاثي سعد سمير وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، لاختيار اثنين منهما للعب بشكل أساسي في قلب الدفاع الأحمر بالمباريات المقبلة. ونال الثلاثي إشادة مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى بعد مشاركتهم الجيدة فى المباريات الماضية، فيما طالب لاسارتي مساعده اليخاندرو بوضع برنامج خاص لتجهيز رامي ربيعة مدافع الفريق فنياً، بعد عودته من إصابة طويلة مؤخراً.

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