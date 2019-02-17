شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أشرف حافظ من اتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم أشرف حافظ سكرتير عام اتحاد المصارعة من منصبه ، اليوم، الأحد، حيث تقدم باستقالة مكتوبة لعصام النوار رئيس اتحاد اللعبة.

وجاء نص الاستقالة "اتقدم باستقالتى من عضوية الاتحاد المصرى للمصارعة كسكرتير عام للاتحاد وذلك لأسباب شخصية ..مع تحياتى و تقديرى لمجلس الإدارة و رئيس المجلس و كل العاملين فى المصارعة من مدربين ولاعبين و حكام و الجهاز الادارى للاتحاد" .

وكان أشرف حافظ يتولى مهمة تدريب كرم جابر خلال مشاركته فى أوليمبياد أثينا 2004 و لندن 2012 والتى حقق خلالها ذهبية وفضية على الترتيب .

يذكر ان اتحاد المصارعة اتفق مع كرم جابر على تولى ملفف التسويق بالنسبة للاتحاد و اللاعبين خلال الفترة المقبلة .