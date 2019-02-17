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شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أشرف حافظ من اتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقدم أشرف حافظ سكرتير عام اتحاد المصارعة من منصبه ، اليوم، الأحد، حيث تقدم باستقالة مكتوبة لعصام النوار رئيس اتحاد اللعبة.
وجاء نص الاستقالة "اتقدم باستقالتى من عضوية الاتحاد المصرى للمصارعة كسكرتير عام للاتحاد وذلك لأسباب شخصية ..مع تحياتى و تقديرى لمجلس الإدارة و رئيس المجلس و كل العاملين فى المصارعة من مدربين ولاعبين و حكام و الجهاز الادارى للاتحاد" .
وكان أشرف حافظ يتولى مهمة تدريب كرم جابر خلال مشاركته فى أوليمبياد أثينا 2004 و لندن 2012 والتى حقق خلالها ذهبية وفضية على الترتيب .
يذكر ان اتحاد المصارعة اتفق مع كرم جابر على تولى ملفف التسويق بالنسبة للاتحاد و اللاعبين خلال الفترة المقبلة .
استقالة اشرف حافظ
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