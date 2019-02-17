مفاجأة في تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي

كتب: ضياء السقا

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به إنبى، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهد التشكيل مفاجأة حيث يبدأ الوافد الجديد "زيزو" من بداية المباراة على حساب إبراهيم حسن.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بتعادله منذ أيام مع نصر حسين داي الجزائري، 1-1 على ملعب برج العرب، بعد خسارته من جورماهيا الكيني، 4-2، في الجولة الأولى من الكونفدرالية.

ويسعى أبناء ميت عقبة إلى العودة لنغمة الانتصارات من جديد، لاستمرار حفاظهم على قمة الدوري.

ويتصدر الفريق الأبيض جدول المسابقة برصيد 48 نقطة، من 19 مباراة، فيما يأتي إنبي في المركز الـ15 بـ21 نقطة.