لجنة القيم توقف رئيس الزمالك 3 شهور وتغرمه 100 ألف جنيه

يوسف شعبان أعلن المستشار محمد عبده رئيس لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف رئيس الزمالك وتغريمه ماليا وذلك على خلفية شكوى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمد الخطيب ضد تجاوزات رئيس الزمالك. وجاء قرار لجنة القيم، بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 3 أشهر ومنعه من حضور أي مباراة تقام تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتغريمه ماليا بمبلغ وقدره 100 ألف جنيه.

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