بالمستندات.. الخليج 365 ينشر حيثيات عقوبة رئيس الزمالك الجديدة بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط: قامت لجنة القيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار محمد عبده، بمعاقبة رئيس نادي الزمالك، بالإيقاف لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. وقال محمد عبده في تصريحات لـ"الخليج 365 "رئيس نادي الزمالك رفض المثول للتحقيق وبالتالي لم ينفي أي اتهامات وجهت له من جانب النادي الأهلي". وتابع "اتخاذ القرار جاء بعد مناقشات وتحقيقات ودراسة القضية بالكامل، ونحن لجنة مستقلة ولا نعمل لصالح أحد، بل لجميع الأندية". وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قام بتقديم شكوى رسمية للجنة القيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد رئيس الزمالك بسبب تجاوزاته. وينشر الخليج 365 بالمستندات، حيثيات قرار العقوبة الجديدة على رئيس الزمالك بسبب الأهلي:

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