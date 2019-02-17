المسابقات تعلن المواعيد الجديدة للدوري والكأس

كتب - كريم عبد المحسن: أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر. يأتي ذلك في ضوء غلق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الأفريقية. كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية، وأشارت اللجنة أيضا إلى أن مباريات كأس مصر ستقام بدون جمهور بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

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