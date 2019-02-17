زيزو أساسيًا في تشكيل الزمالك أمام إنبي

كريستيان جروس مدرب الزمالك كتب ـ مصطفى جويلي: أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لخوض مباراة إنبي، بالجولة الـ22 لمسابقة الدوري العام، والتي سوف تنطلق في تمام السادسة مساءً، على ملعب بتروسبورت. وضم تشكيل الزمالك لمواجهة فريق إنبي: في حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش في خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبدالغني - حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبدالمنعم كهربا – يوسف أوباما - أحمد مصطفي زيزو في خط الهجوم : خالد بو طيب ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : - عماد السيد حارس مرمى - محمد حسن - محمود حمدي الونش - أحمد مدبولي - أيمن حفني - عمر السعيد - حميد أحداد

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