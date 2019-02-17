أكد المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة، أن رئيس نادي الزمالك، يحق له التظلم على قرارات اللجنة التي صدرت اليوم.
قال صالح، إن رئيس الزمالك يحق له التظلم خلال 10 أيام من تاربخ إخطاره بالقرار، موضحاً أن إخطار الأندية بقرارات اللجنة مسئولية اتحاد الكرة.
كانت لجنة القيم والأخلاق قررت منع رئيس الزمالك من حضور المباريات لمدة 3 شهور بجانب تغريمه 100 ألف جنيه على خلفية شكوى الأهلي ضده بسبب هجومه على مجلس إمارة القلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: يحق لرئيس الزمالك التظلم على قرارات لجنة القيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.