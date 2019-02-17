ماني: بايرن ميونيخ بوابة ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أكد ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي رغبة فريقه بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني من أجل الوصول إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، مرة أخرى، قبل المباراة التي ستجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ من البطولة.

وأشار ماني أن فريقه يسعى للوصول إلى

النهائي مرة أخرى لكن في تلك المرة من أجل حصد اللقب الأوروبي، بعد الخسارة في العام الماضي أمام ريال مدريد

وقال ماني في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية "نستعد لمواجهة بايرن ميونيخ، هم فريق كانوا قريبين للغاية في العام

الماضي من الوصول إلى النهائي، لكن ريال مدريد كان قوي".

وأضاف " لقد شعرنا بنفس شعورهم أمام ريال مدريد عندما خسرنا النهائي".

وتابع "بالنسبة لي ، كان حلماً اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا ، كل ما أريده هو الذهاب إلى النهائي مرة أخرى ، والفوز بهِ ".

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستكون بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" الموافق ١٣ مارس.