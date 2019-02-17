سرقة منزل مهاجم برشلونة خلال مباراة بلد الوليد

لم تكن أمسية اللاعب الغاني كيفن برنس بواتينغ مثالية أمس السبت، بعد فشله في ترك بصمة خلال المواجهة التي انتهت بفوز النادي الكتالوني بهدف وحيد على بلد الوليد، وتلقيه خبرا سيئا بعد نهاية اللقاء.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بواتينع تعرض لعملية سرقة استهدفت منزله خلال وجوده مع فريقه في الملعب.



وأوضحت الصحيفة أن اللصوص غادروا محملين بمجموعة من المجوهرات قدرت قيمتها بنحو 300 ألف يورو، إضافة إلى مبلغ من المال لم تحدد قيمته.



وشارك بواتينغ أمس أساسيا للمرة الأولى في الدوري الإسباني منذ التحاقه بالنادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يترك بصمة في اللقاء ليغادر أرضية الملعب في الدقيقة 60 فاسحا المجال أمام لويس سواريز.

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