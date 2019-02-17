اونلاين | بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي

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بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي

تقدم "الخليج 365 الرياضي"، خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك أمام فريق إنبي ضمن اللقاء الذي يجمع الفريقين في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز.

بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي



- موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك وإنبي في الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بحضور 5 آلاف مشجع وفقا للموافقات الأمنية، وتنقلها قنوات النيل الرياضة، وأون سبورت.

وستذيع "البوابة نيوز" البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي على الهواء مباشرة، في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.

بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي



- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كرستان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: محمود الونش- محمود علاء -حمدي النقاز- عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي - يوسف اوباما- محمد إبراهيم - محمود كهربا

خط الهجوم: خالد بوطيب

بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي



- يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الأول لجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، ويسعي لاقتناص الثلاث نقاط على حساب الفريق البترولي لحفاظ علي الصدارة، في ظل الملاحقة الشرسة من أندية بيراميدز والأهلي.

بينما يأمل الفريق البترولي في خطف ثلاثة نقاط غالية، تحسن من ترتيبه المتأخر في جدول ترتيب الدوري، والذي يأتي في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري.

بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي

