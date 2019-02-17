اونلاين | بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

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بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

يضرب نادي الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس موعدا ناريا مع انبي مساء اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

ويعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري قبل تلك المواجهة برصيد 48 نقطة وهو ما يعني أن الفوز سيبتعد بالفريق الأبيض في الصدارة ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه الذي يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

ويمكنكم متابعة لقاء الزمالك وانبي في الدوري اليوم الاحد الموافق 17-2-2019 عبر قناة اون سبورت وهي القناة الناقلة لجميع مباريات الدوري المصري بالإضافة لقناة نايل سبورت.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

2- بيراميدز 45 نقطة

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

3- الأهلي 42 نقطة

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

5- المقاولون العرب 31 نقطة

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

7- المصري 29 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

9- طلائع الجيش 25 نقطة

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

10- سموحة 25 نقطة

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

11- حرس الحدود 25 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

12- الاتحاد 24 نقطة

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

13- الجونة 23 نقطة

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

14- الداخلية 22 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

15- النجوم 21 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

16- إنبي 21 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

17- وادي دجلة 20 نقطة.

بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

18- بتروجت 19 نقطة.



