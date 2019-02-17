اونلاين | بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

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بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
يضرب نادي الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس موعدا ناريا مع انبي مساء اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
ويعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري قبل تلك المواجهة برصيد 48 نقطة وهو ما يعني أن الفوز سيبتعد بالفريق الأبيض في الصدارة ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه الذي يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
ويمكنكم متابعة لقاء الزمالك وانبي في الدوري اليوم الاحد الموافق 17-2-2019 عبر قناة اون سبورت وهي القناة الناقلة لجميع مباريات الدوري المصري بالإضافة لقناة نايل سبورت.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز:
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
1- الزمالك 48 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
2- بيراميدز 45 نقطة
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
3- الأهلي 42 نقطة
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
4- مصر المقاصة 31 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
5- المقاولون العرب 31 نقطة
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
7- المصري 29 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
8- الإسماعيلي 27 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
9- طلائع الجيش 25 نقطة
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
10- سموحة 25 نقطة
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
11- حرس الحدود 25 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
12- الاتحاد 24 نقطة
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
13- الجونة 23 نقطة
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
14- الداخلية 22 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
15- النجوم 21 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
16- إنبي 21 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
17- وادي دجلة 20 نقطة.
بث مباشر .. الزمالك وانبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري
18- بتروجت 19 نقطة.
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