اونلاين | (بًَُتًَُ مًٌَُباًٌَُشًٌَُرًٌَ) مشاهدة مباراة الزمالك وإنبى بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت | كول كورة | كورة اون لاين

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يلتقى النادي الملكي المصري اليوم الأحد 17-2-2019 بقيادة السويسرى كريستيان جروس مع إنبى في مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر ، بقيادة على ماهر، فى المباراة التى ستجمع بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبى فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق 17 / 2 / 2019، على أن ينقل اللقاء عبر قناة on sport، التقى الفريقين فى الدور الأول يوم 1 سبتمبر الماضى، فى الأسبوع الخامس من منافسات بطولة الدورى، فاز الأبيض بنتيجة 4 / 1.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة حيث يمتلك 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة فيما سجل لاعبيه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا كما يسعى الزمالك لتخطى عقبة التراجع الأخير فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما تعادل بهدف لمثله مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية ليتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر في الدوري المصري

ويتطلع الزمالك لتأمين قمة الدوري لمواصلة الزحف نحو التتويج باللقب المحلي، حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراة نصر حسين داى قبل موقعة إنبى، وذلك خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين، من أجل مطالبتهم بضرورة إغلاق ملف مباريات الكونفدرالية والتركيز فى لقاء اليوم؛ من أجل تحقيق الفوز لمواصلة الابتعاد بصدارة الدورى فى ظل المنافسة القوية من بيراميدز وملاحقة الأهلى.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

على الجانب الآخر، يدخل إنبى مواجهة الزمالك مفتقداً 3 عناصر هم محمد أشرف روقا وعماد فتحى نظرا لوجود بندا فى عقد استعارتهما من الزمالك بعدم مشاركتهما فى مواجهة الفريقين.

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وكذلك أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق المعار للبترولى من الزمالك والذى تعرض للطرد فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى بالدورى، وحرص على ماهر المدير الفنى لإنبى على تجهيز الثنائى محمود غالى ومحمود توبة لقيادة خط الوسط فى ظل غياب روقا بجانب تجهيز عبد الرحمن عامر “ويسا” ليكون جاهزا للتواجد بدلا من أحدهما فى حالة حدوث أي أمر طارئ.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر في الدوري المصري

على ماهر وضع أكثر من سيناريو لقوة إنبى الضاربة حيث يدرس الدفع بالكونغولى لوكومبى الشهير بـ”لوكا” من البداية أمام الزمالك بعد مشاركته كبديلا أمام الأهلى ويفاضل بينه وبين محمد بسيونى.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

فيما سيقود محمود قاعود خط الهجوم وحجز خلفه الثنائى أحمد شكرى وشيذا مقاعد أساسية فى التشكيلة البترولية وطالب على ماهر اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك تدفع الفريق خطوة نحو الأمام خاصة إن الفريق البترولى يتواجد فى منطقة الخطر بجدول الترتيب والفوز فى حالة تحقيقه على متصدر الدورى سيمنح اللاعبين معنويات مرتفعة فى الجولات القادمة.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

من جهة اخرى لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة اليوم الأحد بين فريقى الزمالك وإنبى، ضمن مباريات الجولة 22 لدورى الممتاز، والتى ستقام على استاد بتروسبورت .

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر في الدوري المصري

ويعاونه محمود أبو الرجال وهانى عبد الفتاح، وصبرى إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدورى برصيد 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

البطولة: الدوري المصري لكرة القدم

المباراة: الزمالك ضد إنبي

الملعب: استاد بتروسبورت

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 17-2-2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت مكة المكمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر في الدوري المصري

قناة on sport

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر