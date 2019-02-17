اونلاين | بث مباشر| مباراة الزمالك وإنبي اليوم الأحد 17-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة الزمالك وإنبي اليوم الأحد 17-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 سبورت بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك وإنبي، اليوم الأحد، في الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.

ومن المقرر، أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن يتم نقلها بقناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة.