اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت .. كورة اون لاين .. كورة لايف .. كل حصري

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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت .. كورة اون لاين .. كورة لايف .. كل حصري

تقدم "الخليج 365 سبورت"، خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك أمام فريق إنبي ضمن اللقاء الذي يجمع الفريقين في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز.

- موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك وإنبي في الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بحضور 5 آلاف مشجع وفقا للموافقات الأمنية، وتنقلها قنوات النيل الرياضة، وأون سبورت.

وستذيع "الخليج 365" البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي على الهواء مباشرة، في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت .. كورة اون لاين .. كورة لايف .. كل حصري



- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كرستان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت .. كورة اون لاين .. كورة لايف .. كل حصري



في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: محمود الونش- محمود علاء -حمدي النقاز- عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي - يوسف اوباما- محمد إبراهيم - محمود كهربا

خط الهجوم: خالد بوطيب

- يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الأول لجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، ويسعي لاقتناص الثلاث نقاط على حساب الفريق البترولي لحفاظ علي الصدارة، في ظل الملاحقة الشرسة من أندية بيراميدز والأهلي.

بينما يأمل الفريق البترولي في خطف ثلاثة نقاط غالية، تحسن من ترتيبه المتأخر في جدول ترتيب الدوري، والذي يأتي في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت .. كورة اون لاين .. كورة لايف .. كل حصري



مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت .. كورة اون لاين .. كورة لايف .. كل حصري



مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت .. كورة اون لاين .. كورة لايف .. كل حصري



شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري.