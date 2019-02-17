اونلاين | بث حي الاسطورة مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري HD

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من كبوة التعادل إيجابيا أمام نصر حسين داي الجزائري في بطولة كأس الاتحاد "الكونفدرالية" من أجل الابتعاد بصدارة الدوري العام في ظل مطاردة بيراميدز والأهلي على القمة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر فبراير في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعود إلي الزمالك عدد من اللاعبين خلال تلك المواجهة ولعل أبرزهم طارق حامد وحمدي النقاز، وسيحاول الزمالك نسيان أحزانه الأفريقية من أجل استمرار التألق المحلي.