رياضة | HD بث الزمالك ضد انبي (بث مباشر) yalla shoot في الدوري المصري

يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة حيث يمتلك 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة فيما سجل لاعبيه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.

فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا كما يسعى الزمالك لتخطى عقبة التراجع الأخير فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما تعادل بهدف لمثله مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية ليتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة.

على الجانب الآخر، يدخل إنبى مواجهة الزمالك مفتقداً 3 عناصر هم محمد أشرف روقا وعماد فتحى نظرا لوجود بندا فى عقد استعارتهما من الزمالك بعدم مشاركتهما فى مواجهة الفريقين.