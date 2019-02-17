رياضة | بث حي اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بث حي اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي في الدوري المصري
ويعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري قبل تلك المواجهة برصيد 48 نقطة وهو ما يعني أن الفوز سيبتعد بالفريق الأبيض في الصدارة ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه الذي يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة.
بث حي اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي في الدوري المصري
ويمكنكم متابعة لقاء الزمالك وانبي في الدوري اليوم الاحد الموافق 17-2-2019 عبر قناة اون سبورت وهي القناة الناقلة لجميع مباريات الدوري المصري بالإضافة لقناة نايل سبورت.
بث حي اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي في الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز:
1- الزمالك 48 نقطة.
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 42 نقطة
4- مصر المقاصة 31 نقطة.
5- المقاولون العرب 31 نقطة
6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.
7- المصري 29 نقطة.
8- الإسماعيلي 27 نقطة.
9- طلائع الجيش 25 نقطة
10- سموحة 25 نقطة
11- حرس الحدود 25 نقطة.
12- الاتحاد 24 نقطة
13- الجونة 23 نقطة
14- الداخلية 22 نقطة.
15- النجوم 21 نقطة.
16- إنبي 21 نقطة.
17- وادي دجلة 20 نقطة.
18- بتروجت 19 نقطة.
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