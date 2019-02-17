رياضة | مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام إنبي

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أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لخوض مباراة انبي ، بالجولة ال22 لمسابقة الدورى العام ، والتي سوف تنطلق في تمام السادسة مساءا ، على ملعب بتروسبورت . وضم تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انبي : حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - احمد مصطفي زيزو في خط الهجوم : خالد بو طيب ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد - محمد حسن - محمود حمدي الونش - احمد مدبولي - ايمن حفني - عمر السعيد - حميد احداد

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