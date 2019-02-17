رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الزمالك إنبي اليوم الأحد 17-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الزمالك إنبي اليوم الأحد 17-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي نادي الزمالك في تمام السادسة مساء اليوم الأحد أمام إنبي في المواجهة التي تجمعهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان فريق الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.
ورفع الأهلي رصيده إلي 42 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر بـ48 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:
1- الزمالك 48 نقطة.
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 42 نقطة
4- مصر المقاصة 31 نقطة.
5- المقاولون العرب 31 نقطة
6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.
7- المصري 29 نقطة.
8- الإسماعيلي 27 نقطة.
9- طلائع الجيش 25 نقطة
10- سموحة 25 نقطة
11- حرس الحدود 25 نقطة.
12- الاتحاد 24 نقطة
13- الجونة 23 نقطة
14- الداخلية 22 نقطة.
15- النجوم 21 نقطة.
16- إنبي 21 نقطة.
17- وادي دجلة 20 نقطة.
18- بتروجت 19 نقطة.
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