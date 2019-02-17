كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تغريم رئيس الزمالك 100 ألف جنيه ومنعه من حضور المباريات 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة عقوبة على رئيس نادي الزمالك بعد هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الماضية.
وقررت لجنة القيم والتي تضم في تشكيلها المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض والمستشار وائل مصطفى رئيس الإستئناف، والمستشار طارق النفراوي رئيس محكمة الجنايات، والمستشار محمد قدري رئيس محكمة الجنايات، والمستشار محمود عابدين رئيس المحكمة، منع رئيس الزمالك من دخول الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم مع تغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.
وفتحت لجنة القيم والأخلاق برئاسة المستشار محمد عبده صالح يوم الاحد الماضي التحقيق مع رئيس الزمالك في الشكوي المقدمة ضد من النادي الأهلي لكنه تخلف عن الحضور.
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة وليد صلاح عبد اللطيف من القيادة الفنية لفريق 99 بالنادي.
وجاء قرار رئيس القلعة البيضاء بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريق الشباب بالنادي من نجوم اف سي أمس بخمسة أهداف نظيفة في دوري الجمهورية.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمعهما مساء أول أمس الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .
وحقق الفارس الأبيض الفوز في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز على فريق النجوم بهدف الساحر أيمن حفني.
ويستعد الفريق الأول لخوض مباراة قوية أمام إنبي بعد غد الأحد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عاجل.. تغريم رئيس الزمالك 100 ألف جنيه ومنعه من حضور المباريات 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.