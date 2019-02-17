رياضة | عاجل.. تغريم رئيس الزمالك 100 ألف جنيه ومنعه من حضور المباريات 3 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تغريم رئيس الزمالك 100 ألف جنيه ومنعه من حضور المباريات 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة عقوبة على رئيس نادي الزمالك بعد هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وقررت لجنة القيم والتي تضم في تشكيلها المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض والمستشار وائل مصطفى رئيس الإستئناف، والمستشار طارق النفراوي رئيس محكمة الجنايات، والمستشار محمد قدري رئيس محكمة الجنايات، والمستشار محمود عابدين رئيس المحكمة، منع رئيس الزمالك من دخول الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم مع تغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.

وفتحت لجنة القيم والأخلاق برئاسة المستشار محمد عبده صالح يوم الاحد الماضي التحقيق مع رئيس الزمالك في الشكوي المقدمة ضد من النادي الأهلي لكنه تخلف عن الحضور.