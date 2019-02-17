رياضة | رسميا.. اتحاد الكرة يوافق على طلب سيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. اتحاد الكرة يوافق على طلب سيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادي سيراميكا كليوباترا، بتأجيل مباراة فريق الشباب مواليد عام 1997 بالنادي مع الألومنيوم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، لتقام يوم السبت الموافق 23 فبراير 2019، بدلا من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019.

وكان كليوباترا طلب تأجيل المباراة لأنه لم يتمكن من توفير حجز قطار لنقل الفريق إلى محافظة قنا، بالإضافة إلى ضيق الوقت الشديد، وطول المسافة بين القاهرة والمحافظة الواقعة في جنوب مصر.

وكان نادي كليوباترا وصل إلى هذا الدور بعد أن تخطى عقبة نادي بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم أيضا في محافظة بني سويف.

ومن جانبه وجه معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، الشكر إلى مجلس الجبلاية، والمسئولين عن البطولة، بعد تفهم الوضع، والموافقة على طلب تأجيل المباراة.

وأشار البطاوي إلى أنه تلقى الموافقة الرسمية من اتحاد الكرة، على تأجيل المباراة، معربا عن كامل شكره وتقديره إلى المسئولين في الجبلاية، والعمل على نجاح البطولة المستحدثة مؤخرا.