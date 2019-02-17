زوجة ماورو إيكاردي تحرمه من الحلم الملكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن مسيرة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، أصبحت مهددة بالخطر، نظرا للتدخلات الكثيرة من جانب زوجة اللاعب في حياته العملية كونها وكيلة أعماله.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل مفادها بأن نادي ريال مدريد الإسباني رفض التعاقد مع ماورو إيكاردي لاعب بسبب سلوك زوجته.

الصحيفة ذكرت أن اسم إيكاردي ارتبط بالانتقال إلى النادي الملكي خاصة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن تصرفات زوجته ووكيلته، واندا نارا، كانت وراء تراجع ريال مدريد عن اتخاذ تلك الخطوة.

اللاعب يعيش أوقاتا صعبة في الآونة الأخيرة بعد أن قرر ناديه الإيطالي سحب شارة القيادة منه بشكل علني، وذلك بسبب مماطلته في مفاوضات تجديد العقد والمغالاة في مطالبه المالية، فضلا عن دخوله في خلافات مع بعض اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس.

الصحيفة أشارت إلى أن موسم إيكاردي تدهور بشكل مفاجئ بسبب زوجته، التي تمثل اللاعب أمام إدارة إنتر ميلانو، وهي السبب وراء توتر العلاقة بين الطرفين.

واندا نارا أرهقت إدارة إنتر ميلانو في مفاوضات تجديد عقد زوجها وأوصلتها لطريق مسدود، بالإضافة إلى إدلائها بتصريحات مثيرة للجدل انتقدت خلالها أسلوب لعب الفريق والسياسة التي يتبعها النادي.