شكرا لقرائتكم خبر عن المبتسم الشرير حكماً لمباراة برشلونة وليون والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالأتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم السبت تعيين التركي كونيت شاكير لإدارة مباراة ليون وبرشلونة والتي تجمع الفريقان بعد غداً الثلاثاء لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء تعيين شاكير حكماً لهذه المباراة ليكون بمثابة فأل حسن بالنسبة للبلوجرانا خاصةً وأن الفريق لم يخسر في أي مباراة أدارها التركي من قبل حيث سبق لصاحب الأثنين وأربعين عاماً أن أدار لرفقاء ليونيل ميسي من قبل 7 مباريات آخرهم العام الماضي أمام تشيلسي في دوري الأبطال على ملعب ستامفورد بريدج وإنتهى اللقاء 1-1.

كما سبق وأدار المبتسم الشرير كما يطلق عليه لبرشلونة المباراة النهائية أمام يوفنتوس في دوري الأبطال عام 2015 وحصد أبناء لويس إنريكي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي في برلين وفي موسم 2010 / 2011 تم تعيين شاكير لإدارة المباراة الأولى له والتي يكون فيها برشلونة طرفاً كانت أمام روبن كازان الروسي وإنتهى اللقاء بالتعادل 1-1

قبل أن يدير مباراة الفريق أمام بنفيكا البرتغالي موسم 2012 / 2013 وإنتهت بفوز البلوجرانا بهدفين مقابل لا شيء كما كان شاهداً على سحق رفقاء ليونيل ميسي لروما بستة أهداف مقابل هدف موسم 2015 / 2016 ومباراة الجانرز فريق نادي ارسنال والتي إنتهت 2-0 للبارسا موسم 2014 / 2015.