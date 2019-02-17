شكرا لقرائتكم خبر عن إيمري تشان : كريستيانو رونالدو لاعب مجنون والان مع التفاصيل

الخليج 365- صرح الدولي الالماني إيمري تشان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس اليوم الأحد لصحيفة توتو سبورت الايطالية أنه سعيد بالتواجد في البيانكونيري ويعتبر إنتقاله للفريق قادماً من الريدز بمثابة خطوة هامة في تحقيق مشواره الإحترافي والحصول على الألقاب.

وأضاف إيمري " التواجد مع أسطورة حية مثل كريستيانو رونالدو يعتبر من الامور الرائعة إنه الأفضل في العالم ولكنه في غرف الملابس يصبح مثله مثل اللاعبين الآخرين ويتصرف تصرفات بشكل طبيعي جداً ودائماً ما يقوم الجميع بالسؤال حول رونالدو ليس في الحوارات الصحفية فحسب بل في المنزل ومع أصدقائي.

وتابع " رونالدو لاعب كرة قدم مجنون قيمته تظهر في الملعب ويشعر به الزملاء قبل المنافسين ودائماً ما يكون حاضراً من خلال تسجيل الأهداف أو الصناعة كما أن الطريقة التي فكر بها لا يمكن لأي شخص آخر أن يصل لنفس المستوى الذي يمتلكه الدون.

وأنهى " مواقفه معي خارج الملعب كثيرة رونالدو شخص متواضع للغاية يرفع من مستواه بين الحين والآخر ودائماً ما يؤكد على لاعبي الفريق أن كل منهم يقدر أن يكون مثله بالجهد والمثابرة والتعب نعتبره رمز وليس مجرد زميل في نفس الفريق.