شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا يسحق سبال برباعية في 10 دقائق والان مع التفاصيل

الخليج 365- : فاز اليوم نادى فيورنتينا الايطالي بقيادة ستيفانو بيولي علي نظيره سبال 1907 بقيادة ليوناردو سيمبليسي باربع أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التى جمعت بينهم علي ملعب باولو مازا في اطار الجولة 24 من مسابقة الدورى الايطالي الممتاز لكرة القدم.

افتتح اللاعب اندريا بيتانيا التقدم لسبال في الدقيقة 36 بمهارة فردية علي عكس سير اللقاء حيث كان الاستحواذ الاكبر لفيورنتينا قبل أن يدرك اللاعب فرنانديز هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 44 من اسيست كريستيانو بيراغى و استمر اللقاء في الهدوء حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

بدأ الشوط الثانى بهجوم قوى من فيورنتينا حيث استطاع جوردان وترود احراز ثانى الأهداف من ركلة جزاء و لن تمر دقيقة حتى استطاع جيوفانى سيمونى احراز الهدف الثالث في الدقيقة 80 و بعد ثمن دقائق اختتم جيرسون سانتوس احراز الهدف الرابع في الدقيقة 88 لينتهى اللقاء بفوز فيورنتينا باربع أهداف لهدف واحد.

وبهذا الفوز الغالي رفع نادى فيورنتينا رصيده الي 35 نقطة في المكز الثامن بفارق ثلاث نقاط فقط عن اتلانتفي المركز الخامس برصيد 38 بينما توقف رصيد نادى سبال 1907 عند النقطة 22 في المركز الخامس عشر و يقترب قليلا من دائرة الهبوط بقارق 4 نقاط فقط عن بولونيا بصيد 18 نقطة في المركز الثامن عشر .