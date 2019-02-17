شكرا لقرائتكم لجنة القيم باتحاد الكرة تغرم مرتضى منصور 100 ألف جنيه وإيقافه 3 شهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده، تغريم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، 100 ألف جنيه ومنعه من حضور أى أحداث رياضية تابعة للاتحاد لمدة 3 شهور مقبلة .

وجاء قرار لجنة القيم باتحاد الكرة بناءا على الشكوى المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك والذى اتهموه فيها بالسب و القذف ضدهم وتقديم مذكرات و مقاطع فيديو خاصة بهذه الأحداث.

وسبق وقامت لجنة القيم بالجبلاية بمشاهدة مقاطع الفيديو المقدمة من النادى الأهلى و الاستماع لأقوال المستشار القانوني للقلعة الحمراء وكان هناك جلسة يوم 10 فبراير الجاري لرئيس الزمالك ولم يحضر وبالتالى تم إصدار القرار عقب جلسة اللجنة اليوم.