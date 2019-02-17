شكرا لقرائتكم لاسارتي طبيب الفرص الضائعة للأهلي قبل مواجهة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُخصص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لللأهلي محاضرة هامة قبل مران الفريق غداً ، الأثنين، من أجل الحديث عن أزمة الفرص الضائعة التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية وأخرها لقاء الإنتاج الحربي.

وأهدر لاعبو الأهلي فرصاً بالجملة خلال مباراة الإنتاج الحربي أمس ، السبت، بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ22 للدوري الممتاز وأن كان الأحمر قد حقق فوزاً صعباً بهدف نظيف.

ويعقد لاسارتي مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران غدا الاثنين لمناقشة إيجابيات وسلبيات ويأتي في مقدمتها علاج أزمة إهدار الفرص التي عانى منها الفريق في مواجهة الإنتاج الحربي أمس، وسيتم تخصيص جزء من المحاضرة الفنية للحديث عن سلبية إهدار العديد من الفرص في لقاء الإنتاج أمس وأهمية المرحلة المقبلة التي لا تقبل خسارة أية نقاط جديدة في مشوار الدوري.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.