شكرا لقرائتكم جروس يستبعد محمد إبراهيم وبهاء مجدي من مواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك استبعاد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الثنائى بهاء مجدى ومحمد إبراهيم من قائمة مواجهة إنبى، المقرر لها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز والتى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.

كان جروس ضم 20 لاعبا لمعسكر مواجهة إنبى الذى أقيم فى التجمع الخامس بعد خوض المران الختامى بمقر النادى قبل أن يقوم باستبعاد الثنائى من المعسكر قبيل المباراة.

بذلك يدخل الزمالك المباراة بالقائمة التالية:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدى النقاز وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد مدبولي ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما وأيمن حفني ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.