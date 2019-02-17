جيرونا يفاجئ ريال بخسارة أولى بعد خمسة انتصارات

اسماء السيد - ألحق جيرونا المتواضع خسارة مفاجئة بمضيفه ريال مدريد هي الأولى له بعد خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه عليه الأحد 2-1 ضمن المرحلة الرابعة والعشرين، حارما النادي الملكي استعادة المركز الثاني في الترتيب من القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو.

وافتتح المضيف التسجيل على ملعبه سانتياغو برنابيو بهدف للبرازيلي كاسيميرو (25)، قبل أن يعادل جيرونا بهدف الأوروغوياني كريستيان ستواني (65 من ركلة جزاء)، ويحقق هدف الفوز عبر بورتو (75)، في مباراة أنهاها النادي الملكي بعشرة لاعبين بعد طرد قائده قلب الدفاع سيرخيو راموس في الدقيقة 90 لنيله إنذارا ثانيا للخشونة، علما بأن بطاقته الأولى كانت بسبب لمسة يد احتسبت على أثرها ركلة الجزاء لجيرونا.

وبفوزه اليوم، حقق جيرونا فوزه الأول في الليغا منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي تلته أربعة تعادلات وست هزائم، أربع منها في المراحل الأربع السابقة. ورفع الفائز رصيده الى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد ريال الثالث عند 45 نقطة، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو الثاني، وتسع نقاط عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

وثأر جيرونا لهزائمه الثلاث هذا الموسم أمام الفريق الملكي (مرة في الدوري ومرتان في ربع نهائي كأس إسبانيا)، وألحق به الهزيمة الأولى منذ سقوطه أمام ضيفه ريال سوسييداد (صفر-2) في السادس من كانون الثاني/يناير، والثالثة في الليغا في عهد مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي خلف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي جولن لوبيتيغي.

وأجرى سولاري ستة تغييرات على التشكيلة التي فازت الأربعاء على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي (2-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وواجه فريقا لعب بأسلوب دفاعي صلب واعتماد على هجمات مرتدة تكفل بها راوول غارسيا وبدرو بورو وبورتو وستواني.

في المقابل، عانى مهاجمو ريال كالفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسنسيو ولوكاس فاسكيز لاختراق دفاع جيرونا، لاسيما في ظل الأداء الجيد لحارس مرماه المغربي ياسين بونو.

وبعد سيطرتهم على وسط الملعب، تمكن لاعبو ريال من افتتاح التسجيل عندما رفع الألماني طوني كروس كرة عالية من الجهة اليمنى ارتقى لها كاسيميرو وتابعها برأسه على يمين بونو (25).

وفي الشوط الثاني، اختلف أداء الضيوف بشكل لافت، وأدركوا التعادل من ركلة جزاء احتسبت اثر لمسة يد لراموس حاول من خلالها الحؤول دون بلوغ تسديدة لجيرونا مرمى البلجيكي تيبو كورتوا. ونفذ ستيواني الركلة بنجاح، مسجلا هدفه الثالث عشر في البطولة (65).

ومنح بورتو النقاط الثلاث للفريق الزائر بتسجيله الهدف الثاني من متابعة رأسية لكرة ارتدت من الحارس كورتوا (75).

ويلعب لاحقا اليوم فالنسيا مع اسبانيول، فياريال مع أشبيلية، وريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس، فيما تختتم المرحلة الإثنين بلقاء هويسكا مع اتلتيك بلباو.

ملخص مباراة ريال مدريد وجيرونا: