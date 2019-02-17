التاريخ يرجح كفة الزمالك أمام إنبي في الدوري قبل مباراة اليوم

يواجه نادي الزمالك نظيره إنبي، في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 بالدورى الممتاز.
ويسعى الزمالك لمواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، وذلك تخطي عقبة بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما تعادل بهدف لمثله مع نظيره نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية ليتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة.
ويفتقد الفريق البترولي3 عناصر هم محمد أشرف روقا وعماد فتحى نظرًا لوجود بندا فى عقد استعارتهما من الزمالك بعدم مشاركتهما فى مواجهةالفريقين وكذلك أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق المعار للبترولى من الزمالك والذى تعرض للطرد فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى بالدورى.
تشكيل إنبي المتوقع أمام الزمالك
حراسة المرمى: عمرو حسام
خط الدفاع: رامى صبري وأحمد صابر وعلى فوزى وعمرو الحلواني
خط الوسط: محمد أشرف روقة ومحمود غالى وعماد فتحي ومحمد بسيوني
خط الهجوم محمود قاعود وعمر بسام
والتقى الزمالك مع إنبي في 28 مباراة سابقة بالدوري الممتاز، حقق الفارس الأبيض الفوز في 14 مواجهة
المواجهات : 28 مباراة
فوز الزمالك : 14 مباراة
فوز إنبي : 4 مباريات
التعادل :10 مواجهات
أكبر فوز :للزمالك بنتيجة 4/1
أهداف الزمالك : 45 هدفاً
أهداف إنبي : 15 هدفاً
ويحتل الزمالك قمة الدوري المصري بـ48 نقطة حققها من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة فيما سجل لاعبيه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.
وبينما يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.
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