كتب - كريم عبد المحسن: قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، مراقبا للحكام في مباراة الرجاء ونهضة بركان المغربيين ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي، يوم 24 الرجاء ونهضة بركان المغربيين ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي، يوم 24فبراير الجاري. واختارت اللجنة طاقم حكام مصري بقيادة أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام وهاني عبد الفتاح، ومحمد معروف حكما رابعا، لإدارة مباراة نكانا الزامبي وكوتوكو الغاني في اليوم ذاته.

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الفتاح مراقبًا لـ"الرجاء ونهضة بركان".. والغندور حكمًا لـ"نكانا وكوتوكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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