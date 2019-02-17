ديتمار هامان عن لقاء بايرن وليفربول بدوري أبطال أوروبا: البافاري الأقرب

كتب ـ محمد معتز صلاح الدين:

تحدث الألماني ديتمار هامان لاعب ليفربول وبايرن ميونيخ السابق عن لقاء الفريقين المرتقب، بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

‏ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونيخ، الثلاثاء المقبل، على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ دوري أبطال أوروبا، على أن تكون مباراة الإياب الموافق ١٣ مارس.

‏وقال ديتمار هامان إن كفة الفريقين متقاربة وليست بعيدة، حيث أن ليفربول نقطة قوته تكمن في الكرات المرتدة وهى نقطة ضعف الفريق البافاري، في حين يرى أن بايرن ميونيخ يستطيع تجاوز ليفربول بخبراته، وأنهم الأوفر حظًا.



وأشار هامان في حديثه مع "كيكر" الألمانية " نقطة ضعف

بايرن ميونيخ الهجمات المرتدة على بايرن هو سبب للقلق، و على الرغم من أن خافي مارتينيز لم يكن في مستواه الحقيقي منذ بضعة أشهر، أود أن أجعله يلعب، وأود أن أضع جيروم بواتينج و ماتس هوملز في قلب الدفاع و جوريتزكا بدلا من خاميس".

وأضاف "حظوظ الفريقين و فرصهما، من ناحية بايرن، سأكون عميقاً، إذا تركت لمساحة لليفربول، فسيكون من الصعب عليهم أن يتصرفوا".

وواصل " لكن بايرن يمتلك الخبرة و الشعور بأن يعرفوا عندما

يكون الخصم ضعيفاً و لهذا لديهم فرصة كبيرة في ليفربول للحصول على نتيجة جيدة ويجب عليهم، لا يمكن أن يخسر بايرن ميونخ".

وتابع "إذا كان عليك الفوز في ميونيخ سيكون هذا صعب، عندها عليك فتح اللعب و سيلعب ليفربول على ورقة الهجمات المرتدة، لكنني أعتقد أن بايرن سينجح".

وعن غياب فيرجيل فان دايك مدافع الريدز في مباراة الذهاب، قال "فان دايك لن يلعب هذا ما يتوجب على بايرن ميونخ استغلال ذلك، إنه اللاعب الرئيسي في هذا الفريق لليفربول، هو مثل القائد، يتكلم، ويسيطر، يجعل الآخرين أفضل هناك، مع استقبال أقل عدد من الأهداف في الدوري مع فان دايك".



وأضاف "نادراً ما شاهدت لاعباً يحوّل دفاعاً كاملاً كما يفعل هو، وسيستفيد بايرن من عدم لعبه".