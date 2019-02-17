كتب – محمد صبحي: توجت فيريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتية بالميدالية الذهبية فى بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة حاليًا في دبى بعد فوزها على بطلة العالم الاذربايجانية بنتيجة 2-1 فى المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم. بطلة العالم الاذربايجانية بنتيجة 2-1 فى المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم. وكانت فيريال أشرف قد تأهلت إلى الدور النهائي بعد فوزها على بطلة النمسا بنتيجة (5-1) أول أمس السبت في المربع الذهبي للبطولة عن منافسات وزن أقل من 68 كيلو جرامًا.

كانت هذه تفاصيل خبر فيريال أشرف تتوج بذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.