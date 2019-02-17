شاهد.. جيرونا يقلب الطاولة على ريال مدريد في عقر داره بالليجا

سقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام نظيره جيرونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ظهر اليوم الأحد، على ملعب استاد سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولةالدوري الإسباني "الليجا".
افتتح البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد التهديف في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل كريستيان ستواني هدف التعادل لفريق جيرونا
وشهدت الدقيقة 89 طرد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.
بتلك النتيجة يتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 45 في المركز الثالث، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر.
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