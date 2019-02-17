شاهد.. جيرونا يقلب الطاولة على ريال مدريد في عقر داره بالليجا

كتب - أمير فرج:

سقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام نظيره جيرونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ظهر اليوم الأحد، على ملعب استاد سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة

افتتح البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد التهديف في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل كريستيان ستواني هدف التعادل لفريق جيرونا

في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، ثم أضاف كريستيان بورتوجيس الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وشهدت الدقيقة 89 طرد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.

بتلك النتيجة يتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 45 في المركز الثالث، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر.