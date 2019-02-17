جيانلوكا روتشي حكمًا لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الايطالي "جيانلوكا روتشي" لإدارة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ،بدوري أبطالأوروبا.
ويستعد الفريقين لمواجهة بعضهما يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستقام على ملعب
الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستجمع بين بايرن ميونيخ وليفربول على ملعب "أليانز أرينا" الموافق ١٣ مارس.
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