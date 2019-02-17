جيانلوكا روتشي حكمًا لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

كتب: محمد معتز صلاح الدين

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الايطالي "جيانلوكا روتشي" لإدارة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ،بدوري أبطال

أوروبا.

ويستعد الفريقين لمواجهة بعضهما يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستقام على ملعب

"أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستجمع بين بايرن ميونيخ وليفربول على ملعب "أليانز أرينا" الموافق ١٣ مارس.