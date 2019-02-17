رياضة | حارس ريال مدريد يتحدث عن أحلام الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ريال مدريد يتحدث عن أحلام الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الحارس البلجيكي ‏تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني أن فريق جيرونا بدأ بصناعة الفرص الخطيرة في الشوط الثاني فقط من اللقاء.

وتعرض ريال مدريد للهزيمة أمام فريق جيرونا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية : "‏جيرونا دائماً ما كان خصماً صعباً، ولم نلعب المباراة بثقة زائدة واحترمنا الخصم، ويجب أن نعود ونستمر بالفوز من بداية اول مباراة الأسبوع القادم، والليجا لم تنتهي".

وأضاف : "لا أستطيع تحليل المباراة بشكل جيد فلم نقدم أداءً جيداً واستطاعوا الفوز، ولكننا لم نتحكم بالمباراة في معظم أوقاتها خاصة بالشوط الثاني".

وواصل : "نحن في نفس المرحلة كما كنا قبل شهر، ويجب أن ننتصر أمام ليفانتي ثم لدينا مباراتين كلاسيكو، وعلينا أن نحاول أن ننتصر باستمرار".

طرد سيرجيو راموس

عوقب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد بالطرد في مباراة فريقه أمام جيرونا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني وذلك لتدخله العنيف على لاعب المنافس.

وارتكب سيرجيو راموس ركلة جزاء في الدقيقة 63 ليحصل من خلالها على إنذار أصفر وهو الخامس له ثم حصل على إنذار أصفر جديد في الدقيقة 89 ليتأكد غيابه عن مباراة ليفانتي المقبلة بينما سيشارك في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 2 مارس المقبل.

وكان سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد يواجه خطر الغياب عن كلاسيكو الليجا أمام برشلونة يوم 2 مارس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وامتلك سيرجيو راموس 4 إنذارات صفراء وحصل على الطرد أمام جيرونا ليغيب عن مواجهة ليفانتي، ثم يكون مؤهلًا للمشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وحصل راموس على بطاقة صفراء متعمدة في مباراة فريقه أمام أياكس الهولندي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأكد غيابه عن مباراة العودة.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا للتأكد من حقيقة تعمد مدافع الريال الحصول على البطاقة، ليشارك في ربع النهائي في حالة تأهل فريقه إلى هذا الدور.

وأوضحت الصحيفة أن سيرجيو راموس يواجه نفس المأزق في بطولة الكأس حيث سيغيب عن المباراة النهائية (حال تأهل ريال مدريد لها)، إذا تلقى بطاقة صفراء في إياب نصف النهائي أمام برشلونة.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.