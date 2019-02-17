رياضة | المنصورة تكرم محمود الخطيب في احتفالية "٨٠٠ سنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة تكرم محمود الخطيب في احتفالية "٨٠٠ سنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت احتفالية محافظة الدقهلية بمناسبة٨٠٠ مرور سنة على تأسيس مدينة المنصورة تكريم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بوصفه الشخصية الأشهر للمدينة عبر تاريخها بعدما تلقى دعوة للمشاركة في المهرجان الذي نظمته المحافظة داخل جامعة المنصورة احتفالا بهذه المناسبة.

ووجد الكابتن محمود الخطيب حفاوة كبيرة من جانب الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب، ورئيس اللجنة المنظمة، في حضور الدكتور مفيد شهاب الدين وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق، في وجود العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وعبدالحميد حسن نجم الأهلي السابق، ولفيف من نواب مجلس الشعب وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة ورموز المحافظة والقيادات التنفيذية.

وحرصت اللجنة المنظمة للاحتفالية على القيام بترتيبات عديدة لاستقبال الكابتن محمود الخطيب خلال المهرجان الذي شمل عدة عروض فنية وثقافية ورياضية في الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية والتي شهدت حضورا مكثفا للاحتفاء برئيس الأهلي الذي تم وضع صورته وسط عظماء أبناء المدينة عبر التاريخ باعتباره أحد أبرز أعلامها.

واختارت اللجنة المنظمة الكابتن الخطيب شخصية الاحتفالية إلى جانب الدكتور مفيد شهاب الدين ومنحتهم درع الجامعة.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الكابتن محمود الخطيب وأبرز الأهداف التي سجلها مع الأهلي والمنتخب الوطني.

ووجه الكابتن الخطيب الشكر للقائمين على الاحتفالية، مؤكدا أنه يعتز بانتمائه للمنصورة، وتكريمه وسط كوكبة من رموز المحافظة، موضحا أنه لم يتردد في المشاركة في هذه الاحتفالية، ومشيرا إلى أنه يتمنى التقدم والازدهار للمحافظة، موجها رسالة إلى طلاب الجامعة بأن يتحلوا بالأخلاق والروح الرياضية من أجل النجاح والمساهمة في تقدم مصر.

ووجه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة الشكر إلى رئيس النادي، مؤكدا أنه يأتي على رأس الرموز المشرفة التي تسعد الجامعة بتكريمها، مشيرا إلى أنه كان ومازال واجهة مشرفة لمصر على مدار مشواره الرياضي كلاعب وإداري ومسؤول ورئيس للنادي الأهلي.

وشدد على اعتزازه الشديد بقبول الكابتن الخطيب تلبية الدعوة وأضاف:« أنا وأبناء جيلي لا ننسى المشهد التاريخي أثناء اعتزال الكابتن الخطيب عندما ردد عبارة ألف شكر، واليوم وبعد مرور سنوات طويلة نتوجه له بنفس الهتاف «ألف شكر ألف شكر» .. على مشاركته في الاحتفال بمرور ٨٠٠ سنة على تأسيس المدينة».

وعبر الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عن سعادته البالغة بمشاركة الكابتن الخطيب في الاحتفالية، مؤكدا أنه تحمل مشقة السفر من القاهرة إلى المنصورة من منطلق شعبيته الكبيرة التي منحت الحدث أهمية كبيرة.

وأكد أن الخطيب يعتبر قيمة مجتمعية بارزة وأسطورة الأساطير، وأنه يمثل قدوة ومثلا أعلى للملايين من الشباب في مصر وخارجها.