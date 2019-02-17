رياضة | "كاسيميرو" يضرب شباك جيرونا بهدف رائع "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاسيميرو" يضرب شباك جيرونا بهدف رائع "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز البرازيلي كاسيمرو الهدف الأول لريال مدريد في مرمى جيرونا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، ضمن مباريات الليجا الإسبانية.

جاء الهدف بعد مرور 20 دقيقة من بداية اللقاء بعد عرضية أكثر من رائعة من الألماني توني كروس.