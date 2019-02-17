رياضة | "كاسيميرو" يضرب شباك جيرونا بهدف رائع "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاسيميرو" يضرب شباك جيرونا بهدف رائع "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء الهدف بعد مرور 20 دقيقة من بداية اللقاء بعد عرضية أكثر من رائعة من الألماني توني كروس.
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